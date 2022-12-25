2022/12/25 | 19:15 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني علقت عضو مجلس النواب العراقي، عالية نصيف، اليوم الأحد، على تراجع الدينار أمام الدولار الأمريكي، إلى 154 ألفاً، فيما أشارت إلى أن “شيلف الصوف” وراء أزمة سعر الصرف.وقالت نصيف، في […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص نصيف تعلق بشأن “إرتفاع سعر الصرف”: نائم ياشليف الصوف والدولار بشعبك يحوف المركز الخبري الوطني.

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