السوداني: البث التلفزيوني لـ خليجي 25 سيكون متاحاً لجميع القنوات

2022/12/25 | 19:16 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاحد، ان البث التلفزيوني لبطولة خليجي 25 سيكون متاحاً لجميع القنوات.

وقال السوداني في مقطع فيديوي ان “البث التلفزيوني لبطولة خليجي 25 سيكون متاحاً لجميع القنوات”، مبينا ان “العامل الأساس لنجاح خليجي 25 هو تعاون الجمهور مع المسؤولين بتنظيم البطولة”.

واضاف “سنسخر الإمكانات كافة لإنجاح خليجي 25 بالبصرة”، مشددا على ان “الجمهور متعطش للحضور إلى الملاعب العراقية”.

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