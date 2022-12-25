2022/12/25 | 19:17 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 25 ديسمبر، 2022 بغداد/المسلة: اعلن الخدمة العامة الاتحادي، الاحد 12/25/2022، عن الوثائق الثبوتية المطلوبة لتعيين...

ظهرت المقالة مجلس الخدمة يعلن الوثائق المطلوبة لتعيين الأوائل وحملة الشهادات أولاً على المسلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مجلس الخدمة يعلن الوثائق المطلوبة لتعيين الأوائل وحملة الشهادات) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مجلس الخدمة يعلن الوثائق المطلوبة لتعيين الأوائل وحملة الشهادات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المسلة).