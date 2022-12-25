بعد 11 عاما.. منظمة تونسية تستنكر قرارا

2022/12/25 | 19:29 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استنكرت منظمة غير حكومية تونسية متخصّصة في قضايا الهجرة، الأحد، قرار الحكومة "اللاإنساني والقمعي" بترحيل مجموعة من المهاجرين غير النظاميين الذين وصلوا إلى تونس عام 2011.

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