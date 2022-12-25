2022/12/25 | 19:53 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير العمل من دار المسنين: وددت ان احتفل باعياد الميلاد مع امهاتنا وابائنا ممن قدموا حياتهم خدمة للآخرين هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/12/25 | 19:53.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

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