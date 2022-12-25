2022/12/25 | 19:55 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: ivhSMGbsXco

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مباشر | التصريح الصحفي لمحمد شياع السوداني حول النقل المجاني لمباريات خليجي 25) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مباشر | التصريح الصحفي لمحمد شياع السوداني حول النقل المجاني لمباريات خليجي 25) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).