2022/12/25 | 19:55 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 4pjnqmfufcE

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. "آني شنو ذنبي".. عراقي يستنجد ويعاتب بعد غرق منزله) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. "آني شنو ذنبي".. عراقي يستنجد ويعاتب بعد غرق منزله) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).