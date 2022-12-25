2022/12/25 | 19:55 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: gt-Oh115qVY

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. لحظات مرعبة لامرأتين بداخل مصعد معطل في صلاح الدين) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. لحظات مرعبة لامرأتين بداخل مصعد معطل في صلاح الدين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).