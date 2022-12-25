2022/12/25 | 20:05 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: oIY1_fz9wHE

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. السليمانية | كنيسة مار يوسف تحتضن قداس الميلاد المجيد | تقرير سيف حقي) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. السليمانية | كنيسة مار يوسف تحتضن قداس الميلاد المجيد | تقرير سيف حقي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).