الرافدين يواصل بيع الدولار للمواطنين لاغراض السفر

2022/12/25 | 20:05 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم -بغداد

واصل مصرف الرافدين،الاحد عملية بيع الدولار للمواطنين لاغراض السفر.

وذكر المكتب الإعلامي لمصرف الرافدين في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان "المصرف عبر فرعي شارع فلسطين والحي العربي بالمنصور استقبل المواطنين الراغبين بشراء الدولار".

واضاف البيان،ان "الفروع شهدت اقبالا واسعا ومتزايدا مع تبسيط الاجراءات التي قدمها المصرف للزبائن لتسهيل هذه العملية بعيدا عن حلقات الروتين وفق شروط وضعها المصرف سابقا فيما يخص بيع الدولار".

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