مطالبة برلمانية لوزير التربية بمنح طلبة وتلاميذ بغداد عطلة لمدة أسبوع

2022/12/25 | 20:05 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم -بغداد

طالب عضو لجنة التربية النيابية محمود القيسي، اليوم الأحد، وزارة التربية بمنح طلبة وتلاميذ بغداد عطلة لمدة أسبوع.

وقال القيسي في بيان تلقته (بغداد اليوم) "أطالب وزير التربية إبراهيم نامس الجبوري بمنح طلبة وتلاميذ محافظة بغداد عطلة لمدة أسبوع بسبب الأمطار".

هذا وضربت العاصمة بغداد موجة أمطار شديدة أدت إلى غرق أغلب الشوارع الرئيسة في العاصمة.

تحرير: أ خ

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