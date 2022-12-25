نقاش لمنح 20% من رواتب الموظفين بالدولار

2022/12/25 | 20:05 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

كشف القيادي في تحالف الفتح عدي عبد الهادي، اليوم الاحد، عن احتمالية منح 20% من رواتب موظفي الدولة بالدولار، مبينًا أن الفكرة ستطرح على الحكومة الاسبوع الجاري.

وقال عبد الهادي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "الارتفاع المتسارع لسعر صرف الدولار في الاسواق العراقية مثار قلق حقيقي بسبب ضغطه المباشر على الاسواق ورفع اسعار المواد الاساسية مع وجود من يحاول اغتنام الفرصة في جني الارباح دون الاكتراث لتداعياتها على الشرائح الفقيرة".

واضاف، أن "العديد من الافكار المطروحة حاليا لاحتواء حمى ارتفاع سعر صرف الدولار من ابرزها اعطاء موظفي الدولة 20-25% من رواتبهم بالدولار الامريكي بسعر صرف البنك المركزي من اجل زيادة المعروض وخفض سعر الصرف"، لافتاً إلى أن الفكرة ستطرح على الحكومة الاسبوع الجاري".

واشار الى ان "السياسة النقدية محددة بصلاحيات البنك المركزي وهو من يتحمل نتائج الارتفاع المتسارع"، مؤكدا بأن "هناك غموضاً كبيراً في اسباب الارتفاع المفاجىء ولاتزال المبررات التي تطرح لاتعطي اجابات مقنعة حتى الان".

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