النبأ تنشر أبرز نتائج مباريات الجولة الـ(12) بالدوري الممتاز

2022/12/25 | 20:10 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واختتم المباريات فريق الكهرباء بالانتصار على كربلاء بهدف وحيد.

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