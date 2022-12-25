هل اشتبك الأمن والمتظاهرون في الأردن؟

2022/12/25 | 20:11 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هل طالب متظاهرون برحيل العاهل الأردني؟ وهل اشتبك الأمن والمتظاهرون في عمّان؟ وهل هكذا بدا الرئيس الفرنسي بعد خسارة بلاده نهائي المونديال؟

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