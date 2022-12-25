2022/12/25 | 20:12 - المصدر: شبكة القيقب الدولية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف استطلاع جديد للرأي أن العديد من الكنديين يرون أن عام 2022 كان أسوأ من 2021، رغم أن هذا الأخير قد شهد استمرار قيود الوباء والعديد من المشاكل الاقتصادية والاجتماعية للكنديين.جاء الاستطلاع عبر شبكة ليجر التي سألت الكنديين عن انطباعاتهم حول العام الماضي وكيف تتشكل نظرتهم لعام 2023 ووجد الاستطلاع أن 31 في المائة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ما هي السنة المفضلة لدى الكنديين؟ 2021 أم 2022؟ شبكة القيقب الدولية.

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