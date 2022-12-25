مشادة كلامية بين يونس محمود وغالب الزاملي.. تعرف على التفاصيل

2022/12/25 | 20:13 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ حدثت مشادة كلامية بين النائب الثاني لرئيس اتحاد الكرة يونس محمود و ممثل نادي الشرطة غالب الزاملي داخل قاعة اجتماع الهيئة العامة اليوم في فندق بغداد.وقال مصدر حضر اجتماع الهيئة لـ”ايرث نيوز” إن “مشادة كلامية حدثت بين يونس محمود وغالب الزاملي بسبب ابعاد عضوي الاتحاد غالب الزاملي و رشا طالب من مجلس […]

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