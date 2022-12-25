2022/12/25 | 20:13 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني حقق فريق الجوية الانتصار على فريق أربيل بهدفين مقابل هدف.وتغلب فريق النفط على الكرخ بهدف دون رد، فيما تقدم نفط البصرة على نفط الوسط بهدف وحيد.الى ذلك حقق فريق […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص خمسة انتصارات بالدوري الممتاز لكرة القدم المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خمسة انتصارات بالدوري الممتاز لكرة القدم) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خمسة انتصارات بالدوري الممتاز لكرة القدم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).