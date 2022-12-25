الامطار تكمل “الرية الأولى” للأراضي الزراعية في ذي قار

2022/12/25 | 20:14 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد مدير زراعة ذي قار، صالح هادي، اليوم الاحد، ان الموجة المطرية الأخيرة اسهمت باكمال الرية الأولى للموسم الزراعي الشتوي في عدد من مناطق المحافظة.

وذكر هادي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “كميات الامطار التي هطلت يوم الجمعة وصباح السبت، تمثل رية كاملة للاراضي الزراعية في محافظة ذي قار، والتي بلغت 30 ملم”.

وأضاف، ان “اكثر الاراضي الزراعية التي ارتوت جراء الموجة المطرية تركزت في قضاءي الناصرية والشطرة”.

وأشار هادي الى ان “بقية المناطق في محافظة ذي قار، سوف تستهلك كميات قليلة من المياه وبالتالي الاستفادة من الفائض المائي لتعزيز الرصيد المائي”.

وكانت وزارة الموارد المائية، اكدت في وقت سابق، ان موجة الامطار والسيول ادت الى تخفيف الضغط على الاستهلاكات والمياه السطحية مما اعطى المرونة بتطبيق خطط الاطلاقات المائية للمحافظة على الخزين المتوفر.

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