بخراطيم المياه.. شاهد كيف تصدت طالبان لنساء محتجات على قرار حظرهن من التعليم والعمل

2022/12/25 | 20:16 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فرضت حكومة طالبان المزيد من القيود على حقوق المرأة في أفغانستان.وقد قامت المجموعة بإبلاغ المنظمات غير الحكومية بأنه لم يعد يسمح للموظفات بالحضور إلى مؤسسات العمل، وأن أي منظمة لن تتمثل للقيود المفروضة فسيتم سحب ترخيصها من العمل في الدولة.

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