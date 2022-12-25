2022/12/25 | 20:27 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نتاج إبداعي يجمع عازفات ومطربات من أجيال مختلفة فرقة سومريات في أول ظهور لها على المسرح الوطني بغداد – ناهد الساعدي اقامت فرقة سومريات الموسيقية حفلها الفني الاول على المسرح الوطني الخميس الماضي ، بأشراف الميسترو علاء مجيد ، وبحضور وزير الثقافة والسياحة والاثار احمد فكاك البدراني ونخبة من الهيئات الدبلوماسية والشخصيات الادبية والفنية والاعلامية.[…]

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