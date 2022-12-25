2022/12/25 | 20:27 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الجمعية العمومية لإتحاد اليد تختار نائباً للرئيس وعضواً وتصادق على المقرّرات بغداد – كريم قحطان عقد الاتحاد العراقي لكرة اليد اجتماعا استثنائيا لجمعيته العمومية لغرض اجراء الانتخابات التكميلية وتعديل بعض فقرات النظام الاساسي وقال المتحدث الرسمي للاتحاد كاظم كامل ان الاجتماع الذي عقد في قاعة فندق الماس حضره رئيس واعضاء مجلس ادارة الاتحاد تم فيه […]

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