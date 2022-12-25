2022/12/25 | 20:27 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إتحاد الكرة يحدّد أسعار تذاكر مباريات خليجي 25 السوداني يزور البصرة للإشراف على التحضيرات بغداد- الزمان أعلن المتحدث باسم اتحاد الكرة أحمد الموسوي، إطلاق بيع تذاكر مباريات خليجي 25 المقرر إقامتها مطلع العام المقبل، فيما سيزور رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني غدا الأحد محافظة البصرة للإشراف على التحضيرات للبطولة.وقال الموسوي في مؤتمر صحفي حول […]

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