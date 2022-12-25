2022/12/25 | 20:50 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني أكد وزير الخارجية السويدي، توبياس بيلستروم،اليوم الاحد، أن بلاده أعادت إلى تركيا 3 مطلوبين، في إطار المذكرة الثلاثية بشأن انضمامها مع فنلندا إلى حلف شمال الأطلسي “الناتو”.وقال بيلستروم في مقابلة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص السويد تُسلم تركيا 3 مطلوبين للقضاء المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السويد تُسلم تركيا 3 مطلوبين للقضاء) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السويد تُسلم تركيا 3 مطلوبين للقضاء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).