2022/12/25 | 20:50 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أكد قائد عمليات بغداد الفريق الركن احمد سليم، اليوم الاحد، تأمين جميع الأماكن المخصصة للاحتفال بأعياد الميلاد.وقالت القيادة في بيان تلقاه/ المركز الخبري الوطني/إن “الفريق الركن قائد عمليات بغداد شارك […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بمناسبة اعياد الميلاد..



عمليات بغداد تؤمن جميع الأماكن المخصصة للاحتفال المركز الخبري الوطني.

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