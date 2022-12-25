الشاحنات والعجلات المضللة

2022/12/25 | 20:55 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

تتكرر المبررات "المستحدثة" وبجميع الطرق من قبل مديرية المرور وعناصرها المنتشرة في شوارع العاصمة بغداد والمحافظات، لابتزاز المواطنين وسحب أكبر قدر ممكن من الاموال منهم.

وأكد شهود عيان ومصادر في منطقة الجادرية وسط بغداد، بتكثيف مفارز المرور لنشاطهم بابتزاز اصحاب المركبات لتغريمهم بحجج مختلفة.

وفي ذات الوقت الذي تمارس بهم فارز المرور ناشطاتها ضد العجلات الخصوصية واصحاب التكسيات، يجول أصحاب العجلات المضللة وتلك التي لاتحمل ارقاما اساسا، شوارع بغداد دون أن يتم ايقافهم من او اتخاذ اجراء بحقهم من قبل مفارز المرور المنشغلة بتطبيق اجراءاتها ضد البسطاء الذين لايجرأون على تجاوز القانون كما غيرهم.

وأيضًا تتغاضى مفارز المرور عن تطبيق اجراءاتها او محاسبة أصحاب العجلات الحمل التي يكون سيرها خطرا على المواطنين، والتي شهودت في منطقة المنصور بذات الوقت الذي يقوم عناصر المرور بمحاسبة اصحاب العجلات الصغيرة، على اسباب ومبررات لاتعادل شيئًا امام المخالفات الضخمة والخطيرة التي ترتكبها الشاحنات المحملة بالانقاذ والحديد المهددة لحياة المواطنين دون تغطية حملها، او العجلات المضللة وتلك التي لاتحمل ارقاما.

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