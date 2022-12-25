دهوك يتغلب على نوروز وكربلاء يخطف نقطة من الكهرباء في الدوري العراقي الممتاز

2022/12/25 | 20:57 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكن فريق دهوك من تحقيق فوز مستحق على

نوروز بهدف في الوقت القاتل، مساء اليوم

الأحد، فيما تعادل فريقا كربلاء

والكهرباء في منافسات الجولة 12 من

الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.

وانطلقت المباراتين في

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