السعودية.. مهرجان الإبل يجذب 800 ألف زائر ..تعرف على قيمة الجوائز

2022/12/25 | 21:04 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف المتحدث الرسمي لمهرجان الملك عبد العزيز للإبل، في نسخته السابعة محمد الحربي، اليوم الأحد، أن عدد زوار المهرجان تخطى حاجز الـ 800 ألف زائر منذ انطلاقته مطلع ديسمبر / كانون الأول الجاري، وسط توقعات كبيرة بزيادة العدد مع احتدام المنافسات.

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