2022/12/25 | 21:19 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 25 ديسمبر، 2022 بغداد/المسلة: أوصت الهيئة بإعادة النظر في النظام الداخليِّ لصندوق إعادة إعمار المناطق...

ظهرت المقالة سجلات مفقودة في صندوق المناطق المحررة ودعوات بإعادة النظر بنظامه الداخلي أولاً على المسلة.

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