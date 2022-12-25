اكتشاف تقنية جديدة لتفكيك المواد السامة في الماء

2022/12/25 | 22:03 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اكتشف باحثون من جامعة “كاليفورنيا ريفر سايد” الأمريكية، تقنية جديدة لتفكيك المواد السامة غير القابلة للتحلل، خلال 45 دقيقة فقط باستخدام الماء وبنسبة بلغت 95%.وتمتاز التقنية الجديدة بسهولتها وانخفاض استهلاكها للطاقة، من خلال استخدام الأشعة فوق البنفسجية وغاز الهيدروجين لكسر الروابط الكيميائية في المواد السامة المدعوة “بي إف إيه إس”.وتسبب المواد […]

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