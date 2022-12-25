2022/12/25 | 22:08 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت دائرة الجمارك الأردنية، الأحد 25 ديسمبر/كانون الأول الجاري، إحباط تهريب 6 ملايين حبة من مخدر الكبتاغون عبر مركز جمرك الكرامة الحدودي مع العراق.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأردن يحبط تهريب شحنة كبيرة.. حبة الكبتاغون التي يحاربها بايدن في سوريا) نشر أولاً على موقع (الجزيرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأردن يحبط تهريب شحنة كبيرة.. حبة الكبتاغون التي يحاربها بايدن في سوريا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الجزيرة).