وصول نادي الكويت الكويتي إلى البصرة وبغداد اليوم تنفرد باللقاء معهم

2022/12/25 | 22:12 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم -البصرةانفردت وكالة (بغداد اليوم) بلقاء مدرب ولاعبي نادي الكويت الكويتي الذي وصل الى البصرة، مساء الاحد.





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