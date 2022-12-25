تمتلك كنيسة

2022/12/25 | 22:12 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

كشفت مفوضية حقوق الانسان في ديالى، اليوم الأحد، عن خارطة انتشار العوائل المسيحية داخل المحافظة، فيما أكدت تقلص أعدادها بشكل كبير بعد 2003.

وقال مدير المفوضية صلاح مهدي في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "اجمالي الأسر المسيحية في ديالى يصل الى 10 اسر فقط 2 منها في قضاء الخالص (20كم شمال بعقوبة) واسرة واحدة في خانقين (100كم شمال شرق بعقوبة) والمتبقي في بعقوبة".

واضاف، ان "عدد الاسر المسيحية تقلص بشكل كبير بعد 2003 بسبب الاضطرابات الامنية بالمقام الاول ووجود فرص عمل واعدة في خارج البلاد بعد دعوات اقارب لهم بالاضافة الى انهم تضرروا من اعمال العنف والتهديدات على مدار سنوات خاصة وان بعضهم من اصحاب المهن المعروفة ومنها الصياغة".

واشار إلى أن "المسيحين يشكّلون سمة مميزة لمجتمع ديالى باطيافه واديانه ويعطي رسالة مهمة عن التلاحم والانسجام الذي بقي لقرون طويلة"، مؤكدا بأن "بعقوبة لاتزال حتى الان تحتفظ بكنيسة متواضعة تتردد عليها بعض الاسر المسيحية في الاعياد والمناسبات".

تحرير: ع.أ

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