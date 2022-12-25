2022/12/25 | 22:20 - المصدر: قناة السومرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: T_kHCRtFjJY

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بسبب قصر قامته تم فصله من الخدمة) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. بسبب قصر قامته تم فصله من الخدمة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة السومرية).