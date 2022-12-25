2022/12/25 | 22:30 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 71kI_Yt-XYo

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. السوداني يزور ملعب الميناء الجديد : صرح رياضي عراقي نفذ بايادي عراقية) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. السوداني يزور ملعب الميناء الجديد : صرح رياضي عراقي نفذ بايادي عراقية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).