احباط هجوم لـ

2022/12/25 | 22:57 - المصدر: السومرية نيوز

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أفاد مصدر أمني، الاحد، باحباط هجوم لتنظيم "داعش" في محافظة ديالى.

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