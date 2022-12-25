الهواتف الذكية العشرة الأفضل في 2022

2022/12/25 | 23:13 - المصدر: بغداد اليوم

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محبو الهواتف الذكية يريدون دائماً اقتناء الأفضل منها، وذلك حسب اهتماماتهم وأذواقهم وما يريدون تنفيذه باستخدامها. معايير تحديدالهواتف الأفضل كثيرة، وأبرزها جودة الكاميرا والبطارية والذاكرة. موقع تومز غايد المتخصص يوفر لنا قائمة بأبرز الأجهزة لعام 2022 التي يمكنكم الاستعانة بها إذا كنتم تنوون تغيير هاتفكم قريباً.

1. "آيفون 14 برو ماكس"

يصفه الموقع بأنه أفضل هاتف اختبره، لأنه يحتوي على كل ما يريده المستخدم في جهاز "رائد". فيه شاشة مقاسها 6.7 بوصات، مع ميزاتجديدة تتيح معرفة الوقت وحالة البطارية والأدوات والإشعارات من دون تشغيل الهاتف. وتشمل الميزات الأخرى معالج A16 Bionic قوياً،وكاميرا بدقة 48 ميغابكسل لصور أكثر إشراقاً ودقة ووضوحاً. ووفقاً لمراجعة الموقع، فإن أفضل ما في هذا الهاتف هو البطارية التي لا تنفدلأكثر من 13 ساعة.

2. "سامسونغ غالاكسي إس 22 ألترا"

وفقاً للموقع، هذا أفضل هاتف يعمل بنظام تشغيل أندرويد للمستخدمين المحترفين. له قلم مدمج مثل "غالاكسي نوت"، مع أداء أكثر سلاسة،وشاشة 6.8 بوصات الأفضل من نوعها، سواء من حيث سطوعها أو تشبعها لونياً. وفي الجهاز تحسينات للكاميرا، مع مستشعر رئيسيأكبر بدقة 108 ميغابكسل يسمح بدخول المزيد من الضوء، ما يعني صوراً أكثر إشراقاً من دون الحاجة إلى استخدام الوضع الليلي.

3. "آيفون 14 برو"

يصفه الموقع بأنه أفضل هاتف صغير الحجم، مع أفضل أداء في فئته، بفضل شريحة A16 Bionic، وأفضل أداء للكاميرا التي توفر دقة48 ميغابكسل لصور أكثر وضوحاً وإشراقاً. ويعد الفيديو نقطة قوية أخرى للجهاز، إذ يحصل المستخدم على وضع حركة فائق السلاسة معوضع سينمائي بدقة 4K.

4. "غوغل بيكسل 6 إيه"

يستخدم الجهاز معالج Tensor، ما يعني ميزات مدعومة بالذكاء الاصطناعي في هاتف سعره 500 دولار فقط. كما قدمت "غوغل" للجهازإمكانات جديدة لميزة تحرير الصور Magic Erase مع ميزات فائقة في التقاط الصور.

5. "غوغل بيكسل 7 برو"

اختاره الموقع كأفضل هاتف من "غوغل" حتى الآن. يتميز بتصميم محسّن وشاشة أكثر إشراقاً وشرائح Tensor G2 وكاميرا أكثر قوة.

6. "آيفون 14"

مقابل 799 دولاراً يحصل المستخدم على كاميرات محسّنة مع أداء أفضل عند الإضاءة المنخفضة. ويوفر وضع الحركة الجديد فيديو فائقالثبات عند التحرك. ويمكن لهذا الهاتف إنقاذ حياة المستخدم بفضل ميزات الأمان الجديدة، بما في ذلك خدمة الطوارئ عبر الأقمارالاصطناعية واكتشاف لحظة وقوع حوادث السير.

7. "آيفون 14 بلس"

يحل هذا الطراز الجديد محل "آيفون ميني" مع شاشة OLED كبيرة مقاس 6.7 بوصات، وهي مناسبة لمشاهدة الأفلام وممارسة الألعاب،مع نفس ترقيات الكاميرا في "آيفون 14"، بما في ذلك مستشعر رئيسي أكبر ومحرك ضوئي لأداء أفضل في الإضاءة المنخفضة.

8. "آيفون إس إي" نسخة 2022

مقابل 429 دولاراً فقط يتفوق هذا الهاتف على منافسيه من فئة السعر نفسها.

9. "وَن بلس 10 برو"

يصفه الموقع بأنه جهاز "قوي" يعمل بنظام أندرويد، مع تصميم رائع وشاشة جميلة وأفضل كاميرات "ون بلس"، بالإضافة إلى عمر بطاريةممتاز وأداء أعلى.

10. "سامسونغ غالاكسي إس 22"

لا يحتوي على قلم، لكنه من أفضل الهواتف لمن لا يريدون إفراغ جيوبهم بالكامل. فبسعر 799 دولاراً يتيح الجهاز مجموعة شرائحSnapdragon 8 Gen 1 التي تشغل هواتف إس 22 مع تحسينات في الكاميرا.

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