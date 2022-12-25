مستشار حكومي يتحدث عن نشاط احتكاري بعيد عن أعين الضوابط في سوق الدولار

2022/12/25 | 23:13 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

كشف المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، الاحد، أبرز اسباب تقلب وارتفاع اسعار الدولار، مشيرا الى وجود نشاط احتكاري خارج الضوابط في السوق.

وقال صالح في تصريحات صحفية تابعتها (بغداد اليوم)، إن "التقلبات الطفيفة في سعر الصرف خارج السعر المركزي حالياً قد جاءت لأسباب داخلية وخارجية"، مبينا ان "الأسباب الداخلية تتعلق بالدولار النقدي".

واشار الى ان "هناك نشاطا احتكاريا داخل السوق يتصرف خارج الضوابط الرقابية"، مبينا ان "السلطة النقدية تعمل على استقرار سوق الصرف بمسارين: الأول: يتمثل بمراقبة سوق الصرف والثاني: يتعلق بالدولار المحول".

واكد ان "هناك اعتراضات من رقابة الامتثال الدولية بشأن بعض الحوالات غير مكتملة المعلومات التي تتقدم بها المصارف الأهلية"، مبينا ان "هناك رفضا لعدد من الحوالات الصادرة عن طلبات من بعض المصارف الأهلية من دوائر الامتثال العالمية".

واكد ان "المصارف الأهلية أمست ملزمة باتباع الاصول المعيارية في أعدادها وتجهيزها لرسائل التحويل الخارجي"، موضحا ان "الاحتياطيات الأجنبية أمست الأقوى في تأريخ العراق المالي وتعدى رصيدها ربما مئة مليار دولار".

واعتبر انه "لا خوف ولا قلق على قدرات العراق المالية في فرض الاستقرار في أسعار صرف الدينار".

تحرير: أ ع

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