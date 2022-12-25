التربية تنفي تعطيل الدوام الرسمي في المدارس يوم غد الإثنين

2022/12/25 | 23:13 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم ـ بغداد

نفت وزارة التربية، مساء الأحد، تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الاثنين.

وقال كريم السيد المُتحدث الرسمي لوزارة التربية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، "لا صحّة لوجود عطلة رسميّة ليوم غد الإثنين للمدارس من وزارة التربية، إنما لدينا صعوبة وصول عدد محدود من المدارس بسبب الأمطار وبنطاق ضيّق جداً".

واضاف، ان" الدوام بشكل طبيعي في باقي مدارس العراق ليوم غد".

تحرير: شمس

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