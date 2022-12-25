2022/12/25 | 23:15 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني طالب عضو مجلس النواب رائد حمدان المالكي، اليوم الاحد، بعقد جلسة خاصة لمناقشة ارتفاع سعر الصرف.وقال المالكي في وثيقة حصل عليها/ المركز الخبري الوطني/:” لأغراض رقابية وتمثيلية واستناداً لاحكام دستور […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالوثيقة..



برلماني يطالب مجلس النواب بعقد جلسة خاصة لمناقشة ارتفاع سعر الصرف المركز الخبري الوطني.

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