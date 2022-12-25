راصدون جويون يُحذرون من موجة “ضباب” كثيفة تشهدها بغداد

2022/12/25 | 23:15 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني حذر راصدون جويون عراقيون، من موجة ضباب كثيفة تشهدها العاصمة بغداد، وعدد من محافظات البلاد، صباح غد الاثنين، فيما وجهوا دعوة إلى أصحاب المركبات وخطوط نقل الطلاب.وطالب راصدون عدة، في […]

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