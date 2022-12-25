"لا يمكننا العمل من دون موظفاتنا".. منظمات دولية تعلق برامجها في أفغانستان

2022/12/25 | 23:16 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت ثلاث منظمات إغاثة دولية، من بينها منظمة (سيف ذا تشيلدرن) "إنقاذ الطفولة"، الأحد، إنها ستعلق برامجها الإنسانية في أفغانستان بعد قرار حكومة طالبان إيقاف الموظفات عن العمل.

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