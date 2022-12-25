مصرف الرافدين يواصل بيع الدولار للمواطنين لاغراض السفر

2022/12/25 | 23:27 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز- بغداد

اعلن مصرف الرافدين، الاحد، مواصلة عملية بيع الدولار للمواطنين لاغراض السفر .

وذكر بيان للمصرف ان "فرعي شارع فلسطين والحي العربي بالمنصور المواطنين استقبل اعداد كبيرة من الراغبين بشراء الدولار ".

واضاف ان "تلك الفروع شهدت اقبالا واسعا ومتزايدا مع تبسيط الاجراءات التي قدمها المصرف للزبائن لتسهيل هذه العملية بعيدا عن حلقات الروتين وفق شروط وضعها المصرف سابقا فيما يخص بيع الدولار".

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