نفاد الوجبة الأولى من تذاكر افتتاح خليجي ٢٥

2022/12/25 | 23:36 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدَ عضو الاتحاد العراقي لكرة القدم

رئيس اللجنة الإعلاميّة لخليجي ٢٥ ،

أحمد الموسوي: إن تذاكر الوجبة الأولى

المُخصصة لحفل افتتاح خليجي ٢٥ نفدت بعد

طرحها بساعات.





وأضافَ: سيتم طرح الوجبة الثانية من بيع

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