2022/12/25 | 23:36 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن رئيس الحكومة العراقية محمد شياع

السوداني، اليوم الأحد، عن تأمين البثّ

المجاني لجميع مباريات بطولة كأس

الخليج العربي لكرة القدم، والتي

ستنطلق في السادس من الشهر المقبل في

محافظة البصرة.

وقال السو

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السوداني يزف نبأ سارا للجماهير العراقية بشأن خليجي 25) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السوداني يزف نبأ سارا للجماهير العراقية بشأن خليجي 25) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).