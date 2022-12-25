2022/12/25 | 23:36 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفى المُتحدث لوزارة التربية كريم

السيد، مساء الأحد، تعطيل الدوام

الرسمي للمدارس بسبب سوء الأحوال

الجوية.

وقال السيد في بيان، "لا صحّة لخبر وجود

عطلة رسميّة ليوم غد الإثنين للمدارس من

وزارة التربية، إ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزارة التربية : لا عطلة للمدارس غداً الإثنين) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزارة التربية : لا عطلة للمدارس غداً الإثنين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).