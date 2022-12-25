تربية واسط تقرر تعطيل الدوام في المدارس يوم غد الإثنين

2022/12/25 | 23:40 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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قررت تربية محافظة واسط، اليوم الاحد، تعطيل الدوام في المدارس يوم غد الإثنين بما فيها المدارس الأهلية.

وقالت المحافظة في بيان ان “العطلة تشمل الطلبة والتلاميذ فقط اما الملاكات التربوية فالدوام يبدأ في الساعة التاسعة صباحاً”.

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