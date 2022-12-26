الموصل ترفل بالتعايش السلمي والبزّاز ينعش الحياة بالمبادرات- ميادة الحسيني

2022/12/26 | 00:21 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ميادة الحسيني الموصل توقد شموع القدّاس والفرح وتزيح بقايا خيوط الظلام التي ارادت ان تفرق بين ابناء الوطن ذات يوم غابر وفشلت.من جديد ترتسم على وجه الموصل لوحة جميلة للتعايش السلمي الذي كان ولا يزال موجودا بين ابناء المدينة من مسيحييها ومسلميها وكل طوائفها وقومياتها باحتفالات وافراح تقام في كل مكان لمناسبة اعياد الميلاد […]

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