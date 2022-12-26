تشارلز الثالث يشيد بـ”تضامن” الشعب البريطاني في أول رسالة ميلادية له

2022/12/26 | 00:21 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لندن,-(أ ف ب) – أشاد تشارلز الثالث الأحد في أول رسالة ميلادية وجّهها بصفته ملكا بـ”تضامن صادق” يبديه الشعب الذي يواجه أزمة غلاء معيشة في المملكة المتحدة في ظل التضخم الاقتصادي.في كلمة وجّهها إلى الأمة من قصر ويندسور حيث دُفنت والدته إليزابيث الثانية في أيلول/سبتمبر، شكر الملك البالغ 74 عاما للشعب ما أبداه […]

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