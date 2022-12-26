2022/12/26 | 00:30 - المصدر: قناة السومرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: PgqTcN6KCWs

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. هؤلاء لا يسمح لهم بالزواج ولا العمل بالمؤسسات الحكومية) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. هؤلاء لا يسمح لهم بالزواج ولا العمل بالمؤسسات الحكومية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة السومرية).