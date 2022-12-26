2022/12/26 | 00:30 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تغلب فريق الطلبة، اليوم الأحد، على

نظيره الزوراء بهدف نظيف في دوري الكرة

الممتاز.

وسجل هدف الطلبة مرتضى علي في الدقيقة 14

قبل ان يضيع محمد جواد ركلة جزاء للطلبة.

وبهذه الفوز يرفع الطلبة رصيده من

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ديربي بغداد.. الطلبة يتغلب على الزوراء بهدف نظيف) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ديربي بغداد.. الطلبة يتغلب على الزوراء بهدف نظيف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).